Darauf muss am Weg in den Urlaub geachtet werden

Urlaub (fast) ohne Corona-Maßnahmen

Kaum Sorgen muss man sich hingegen um das Corona-Virus machen. Italien hat noch bis 31. Mai die 3-G-Regel bei der Einreise. Slowenien und Kroatien haben bereits alle Maßnahmen fallen gelassen. Und auch die Maske ist nur noch selten zu tragen. In Italien muss bis 15. Juni die Maske zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (Theater, Kino) sowie in Spitälern und Pflegeheimen aufgesetzt werden, in Slowenien in den Gesundheitseinrichtungen.