Großes Fest zum 150er-Jubiläum

Zwei Jahre mit nur wenigen Auftritten und kaum Höhepunkten durch die Coronapandemie machten auch der Trachtenmusikkapelle Eugendorf zu schaffen. Das wird sich in der kommenden Woche ändern. Bei der 150-Jahr-Feier wird es in der Gemeinde ein dreitägiges Volksfest vom 20. bis zum 22. Mai geben. Alle Trachtenmusikkapellen aus dem Flachgau werden bei den Umzügen dabei sein. Am Samstag sind es gesamt 30, die am Marktplatz zusammen musizieren werden – das sind rund 1200 Musiker auf einmal.