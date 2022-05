Brandstifter legten Feuer in ehemaliger Schule

Feuerwehreinsatz am Samstagvormittag in Bruck an der Mur: Sanitäter der direkt angrenzenden Impfstraße bemerkten Rauchschwaden aus einem leerstehenden Schulgebäude. Drei Feuerwehren hatten das Feuer rasch im Griff, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei geht davon aus, dass Brandstifter am Werk waren.