Der „Russen-Trick“ beim Erdgaspreis

Man muss sich noch einmal vor Augen halten, was da beim Gaspreis passiert ist: Bis 2020 pendelte er auf den Spotmärkten zwischen fünf und 25 Euro je Megawattstunde (MWh). Dann ging es in den letzten zwei Jahren bereits auf etwa 100 Euro in die Höhe. Mit Kriegsbeginn folgte noch einmal ein kurzfristiger Sprung auf weit über 200 Euro, als der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew auf Twitter drohte, der Gaspreis könnte sich noch einmal verdoppeln. Das ist nicht eingetreten, Russland liefert weiter, die Europäer zahlen zähneknirschend. Der Spotpreis liegt aktuell rund um 100 Euro.