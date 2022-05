Fast fünf Euro für einen Liter Wasser im Lokal

„Wasser ist die natürlichste Sache und muss gratis sein“

In vielen Lokalen zahlt man mittlerweile für ein Glas Leitungswasser, aber was sagen die Wiener dazu? Sind sie bereit, mehrere Euro für Leitungswasser auf den Tisch zu legen? Die „Krone“ hat sich umgehört: „Wasser ist die natürlichste Sache der Welt“, sagt Sieglinde Strobl. Einmal erlitt sie einen Schwächeanfall an einem glühend heißen Tag und bat den Kellner eines nächstgelegenen Lokals um ein Glas Wasser, aber nicht einmal in dieser Notsituation gab es dieses gratis. Seitdem hat Sieglinde immer eine Flasche Wasser in ihrer Tasche.