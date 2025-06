So überrascht Arnie heute alle Wiener Öffi-Nutzer

Lob an alle Öffi-Nutzer

Der Ex-Gouverneur und Action-Star ist aktuell wegen seines Klimagipfels „Austrian World Summit“ in Wien und nutzte die Gelegenheit, um den Öffi-Nutzern ein großes Lob auszusprechen: „Ihr seid wahre Klimaheldinnen und -helden!“. Denn wer sich für die Öffis anstatt des Pkws entscheidet, schütze die Umwelt und sorge für mehr Lebensqualität in der Stadt.