Stört Jogger: Liesingbach ist völlig zugewuchert

Am Stadtrand von Wien gibt es viel Natur, was an sich schön ist und viele Menschen aus den inneren Bezirken anlockt – entlang des Liesingbaches in Oberlaa ist es aber zu viel des Guten. „Beim Joggen muss ich den Stauden ausweichen, wenn ich nicht völlig zerkratzt sein will“, sagt eine „Krone“-Leserin. Seit Jahren hat sie dieselbe Laufstrecke, so zugewuchert wie zurzeit war es aber noch nie.