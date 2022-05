Drei Schwerverletzte bei Autocrash gegen Böschung

Ein 27-jähriger Ungar fuhr am Donnerstag um 20.40 Uhr mit seinem Pkw auf der L503 in Richtung Höhnhart. Dabei verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine steile Böschung. Das Fahrzeug wurde dabei in die Luft geschleudert. Der 27-Jährige, sein 19-jähriger Beifahrer und eine weitere 26-jährige Insassin (alle sind ungarische Staatsbürger) erlitten schwere Verletzungen.