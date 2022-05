Brennender Mercedes zog lange Feuerspur über A1

Spektakulärer Einsatz auf der Westautobahn bei St. Georgen im Attergau in Oberösterreich. Ein Mercedes, den die Besitzer erst kürzlich gekauft hatten, ging in Flammen auf und zog eine lange Feuerspur hinter sich her. Der Lenker (63) und seine Beifahrerin konnten nur zusehen, wie ihr Wagen abbrannte.