Natuzzi feiert ersten Store mit Gratis-Kaffee

Zur Feier des neuen Concept Stores in der Wiener City, dem ersten in Österreich, können alle interessierten Wienerinnen und Wiener gratis Kaffee trinken - und es gibt auch einen speziellen Natuzzi Espresso mit Mandelsirup, so wie er in Lecce in Apulien getrunken wird. Der QR-Code auf dem Becher führt außerdem zu einer Gewinnchance.