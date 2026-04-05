Schöne Blumen-Deko häufig zerstört oder geklaut

In eine ähnliche Kerbe schlägt Barbara Gatt, Leiterin des Modegeschäfts Gatt: „Seit dem Herbst kommt es vor unserem Geschäft zu Diebstählen von Blumentöpfen. Wir möchten einfach, dass sich die Menschen am Grün erfreuen. Die Hemmschwelle zu solchen Taten sinkt einfach immer weiter. Ein verstärktes Miteinander wäre ein wichtiger Weg, die Wertschätzung ist einfach völlig verloren gegangen.“