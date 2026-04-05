Schöne Blumen-Deko häufig zerstört oder geklaut

Geschäftsleute in der Innsbrucker Altstadt sind verärgert über Mitmenschen, die gut gemeinte Verschönerungen stehlen oder zerstören. Die Frage nach dem Motiv bleibt dabei jedoch unbeantwortet.
Wie dreist kann man eigentlich sein? Unternehmen wie das ’s Fachl oder das Modegeschäft Gatt nutzen den Bereich vor ihren Läden, um mit diversen Deko-Artikeln die Altstadt zu verschönern. Das scheint nicht bei allen Mitmenschen gut anzukommen.
Herausgerissene Blumen und gestohlene Blumentöpfe sind für die Unternehmen keine Seltenheit mehr. „Schade, dass die Allgemeinbevölkerung so was einfach nicht zu schätzen weiß. Wie würde es aussehen, wenn nirgendwo mehr etwas schön bepflanzt wird und überall Müll liegt? Einfach traurig“, meint Bernadette Fritsch, Leiterin von ’s Fachl.
In eine ähnliche Kerbe schlägt Barbara Gatt, Leiterin des Modegeschäfts Gatt: „Seit dem Herbst kommt es vor unserem Geschäft zu Diebstählen von Blumentöpfen. Wir möchten einfach, dass sich die Menschen am Grün erfreuen. Die Hemmschwelle zu solchen Taten sinkt einfach immer weiter. Ein verstärktes Miteinander wäre ein wichtiger Weg, die Wertschätzung ist einfach völlig verloren gegangen.“
Für viele mag das alles nicht so dramatisch sein, „halb so wild“. Die Frage nach dem Warum sollte aber erlaubt sein: Warum reißt jemand Blumen aus Blumentöpfen und stiehlt diese? Die Antwort: Es scheint keine zu geben.
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