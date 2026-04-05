Leid und Sorgen: Warum wir trotzdem Hoffnung haben

Zu Ostern sind die Kirchenbänke bis auf den letzten Platz gefüllt, an „normalen“ Sonntagen bleiben viele oft leer. Woher kommt diese Diskrepanz aus Ihrer Sicht?

Zu Ostern sind nicht nur die Kirchenbänke gefüllt, sondern das ganze Land ist unterwegs zu Osterspeisensegnungen. Das gehört zu unserer Volkskultur, wo die Wertegemeinschaft eine hohe Wertschätzung erfährt. Die Messen am Palmsonntag und am Ostersonntag sind gemeinschaftsstiftend, und dazu kommt noch das Brauchtum, das einen schönen, verbindenden Rahmen schafft. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der kommt, und würde da keinen einzigen Grund zum Jammern finden. Wie viele Menschen leben Nachbarschaft und pflegen zu Hause ihre Eltern? Das ist doch genauso Gottesdienst. Ich war nie einer, der die Kirchenbesucher gezählt hat, sondern die Kerzen, die angezündet wurden.