„Wir dürfen nicht vorzeitig ins Träumen verfallen“

Unter Präsident Alexander Wrabetz mischt Rapid in dieser Saison für sehr viele überraschend doch noch vorne mit, fordert als Tabellen-Zweiter im sonntägigen Hit in Hütteldorf Leader Sturm Graz (17 Uhr). Klares Ziel bleibt für den 66-Jährigen ein Europacup-Platz – in einem Pulverfass, wo auch der Meistertitel (endlich) wieder ein Thema ist.