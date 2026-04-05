„Wir dürfen nicht vorzeitig ins Träumen verfallen“

Unter Präsident Alexander Wrabetz mischt Rapid in dieser Saison für sehr viele überraschend doch noch vorne mit, fordert als Tabellen-Zweiter im sonntägigen Hit in Hütteldorf Leader Sturm Graz (17 Uhr). Klares Ziel bleibt für den 66-Jährigen ein Europacup-Platz – in einem Pulverfass, wo auch der Meistertitel (endlich) wieder ein Thema ist.
Seit 2022 steht Alexander Wrabetz Rapid als Präsident vor, hat viele Höhen und Tiefen miterlebt. Der 66-Jährige sprach mit der „Krone“ über...
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