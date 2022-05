Klimaticket: Verkauf läuft besser als gedacht

Das Klimaticket verkauft sich besser als von Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) erwartet: Wie die Ressortchefin in der „Fragestunde“ des Nationalrats am Donnerstag bekannt gab, wurde die in ganz Österreich gültige Fahrkarte bereits 160.000 Mal erworben. Der Zielwert sei 120.000 gewesen.