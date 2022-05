Juwelier überfallen: „Es dauerte nur 12 Sekunden“

Chef eilte sofort an den „Tatort“

Am Tag danach ist der Chef nur froh, dass seine Angestellte geistesgegenwärtig reagierte und ihr nicht mehr passiert ist als der Schock, den sie erlitten hat. „Das Ganze dauerte nur zwölf Sekunden“, schildert er beim „Krone“-Lokalaugenschein in Penzing. Er selbst sei sofort, als er davon hörte, aus einem Nebenzimmer an den „Tatort“ geeilt. Dem Täter gelang es übrigens trotz aller Bemühungen nicht, etwas mitzunehmen. Zuvor sei er noch nie überfallen worden, so der Juwelier. Hoffen wir, dass es auch das letzte Mal war.