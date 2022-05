Bader: „10, 15 Prozent Energie haben gefehlt!“

Manuel Ganahl (Stürmer): „Es war das erwartet schwierige Spiel, es hatte Spiel-7-Charakter. Am Anfang haben wir uns sehr schwer getan, sie waren taktisch sehr gut eingestellt, haben unseren Druck sehr gut gebrochen und sind selbst in Überzahlsituationen gekommen. Wir hatten Probleme, sie im Mitteldrittel aufzuhalten, wir haben auch das eine oder andere dumme Tor bekommen. Es war ein brutal wichtiges Spiel für uns, wir hätten schon viel schaffen können, aber es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben uns in den ersten drei Spielen einen kleinen Bonus erarbeitet. Wir haben noch weitere Chancen, die Stimmung passt weiterhin. Kraft sammeln, richtige Schlüsse ziehen und weiter attackieren.“