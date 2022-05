LIVE ab 15.20 Uhr: Österreich gegen Norwegen

Nur knapp 21 Stunden nach dem historischen 2:1-Sieg nach Penaltyschießen gegen Tschechien muss Österreich heute bei der Eishockey-WM in Tampere bereits wieder in den Rink: Gegen Norwegen wartet ab 15.20 Uhr ein absolutes Schlüsselspiel, mit einem weiteren Erfolg würde unser Team einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt setzen.