99ers angelten sich einen frischgebackenen Meister

Die Planungen für die kommende Saison laufen bei den 99ers auf Hochtouren. Mit dem gebürtigen Grazer Paul Huber konnte man nun einen Meisterspieler von Red Bull Salzburg zurück an die Mur lotsen. Am Weg zum Titel traf der 23-Jährige in den Play-offs dreimal und steuerte einen Assist bei. Außerdem ist er aktueller Teamspieler und wurde von Teamchef Roger Bader in den Vorbereitungskader für die anstehende WM nominiert. Huber unterschrieb bei den 99ers einen Vertrag über drei Jahre.