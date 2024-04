Österreich unterliegt Frankreich bei B-WM mit 3:5!

In einem ausgeglichenen Spiel sorgte Lena Dauböck in der 11. Minute für den ersten Jubel in der Heidi Horten Arena und das 1:0 für Österreich. Die Führung währte aber nur vier Minuten, ehe Frankreich durch Estelle Duvin (15.) den Ausgleich schaffte. Im zweiten Drittel brachte Theresa Schafzahl aus einem Powerplay in der 23. Minute die Gastgeberinnen erneut in Front. Kapitänin Anna Meixner vergab in der Folge eine Chance zum 3:1. Doch die Französinnen drängten danach auf den Ausgleich und diese Bemühungen wurden durch Clara Rozier (35.) belohnt.