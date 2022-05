Abfangjäger fürs Bärental?

Jetzt ist er bald 14 Jahre tot - und man kommt trotzdem noch immer nicht an ihm vorbei. Zumindest nicht im Gericht. Kärntens Ex-Landeshauptmann Jörg Haider ist Dreh- und Angelpunkt in einem Prozess um die Eurofighter-Beschaffung, bei der ein gewisser „Dr. Laider“ in Kalendereinträgen auftaucht. Und zwar im Kalender zweier damaliger Lobbyisten, die nun in Wien vor Gericht sitzen und denen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Gründung einer Scheinfirma in London vorwirft. Über „City Chambers“ floss Eurofighter-Geld, knapp acht Millionen Euro. Wofür? „Für nichts“, so Oberstaatsanwältin Beatrix Winkler.