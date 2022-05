Lehrerin: „Nächsten Monat muss ich betteln gehen“

Amtsarzt attestierte Dienstfähigkeit

„Mit 16 hatte ich eine traumatische Polypen-Operation. Wenn ich jetzt eine Maske trage, bekomme ich innerhalb weniger Minuten eine Panikattacke, Atemnot und Todesangst“, erklärt H. im Gespräch mit der „Krone“, warum sie zuerst Masken-befreit war, später aufgrund steigender körperlicher und psychischer Probleme in lange Krankenstände stürzte. Im Dezember 2021 attestierte ihr ein Amtsarzt in einer kurzen Untersuchung, dienstfähig zu sein. Als sie dennoch drei Tage in Folge nicht in die Schule kam, wurde sie per Mail gekündigt, wogegen Frau H. Berufung einlegte. Eine Frühpensionierung stand nicht zur Debatte.