Schul-Streit! Bund streicht Corona-Förderstunden

An den Schulen wird die derzeitige Rückkehr zur Normalität von Sorge in Hinblick auf den Herbst begleitet. Probleme sind vorprogrammiert, wie ein aktuell aufkeimender Streit zwischen Wien und dem Ministerium zeigt. Darin geht es um die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel für Corona-Förderstunden, die mit Schulschluss auslaufen. Allein in Wien beinhaltet dies 566 Planstellen.