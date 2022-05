Österreicher in Umfrage klar gegen NATO-Beitritt

Österreicher erwarten von der EU Sicherheit, Stabilität, Frieden

In einem gemeinsamen europäischen Verteidigungsbündnis wollen die Befragten Österreich allerdings nicht sehen. Nur 37 Prozent wären für ein solches Bündnis. Die stärkste Sympathie für eine gemeinsame Verteidigung hegt die NEOS-Wählerschaft. Wenn es jedoch um die konkreten Bereiche wie Luftraumüberwachung, Militär-Beschaffungsstandards und Cyberverteidigung geht, ist die Zustimmung zum Gemeinsamen auch bei allen anderen Partei-Anhängern groß. Sicherheit, Stabilität und Frieden sind jene Bereiche, in denen sich die Österreicher am meisten von der EU erhoffen. Jeder Zweite nannte auf die Frage, was er oder sie sich von der EU erwarte, eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Befragt wurden Anfang Mai 1000 wahlberechtigte Österreicher ab 16 Jahren.