Thomas Köhle startet Mission „Sommer in Ischgl“

Die Krise war und ist Anlass, generell über den touristischen Weg in Tirol nachzudenken. Ist der ein guter oder wird sich in der Strategie etwas ändern müssen?

In Tirol gibt es in der Tat einzelne Fehlentwicklungen. Wir dürfen aber nicht wegen einigen Wenigen das Ganze verurteilen. Wir müssen uns klarerweise mit Nachhaltigkeit befassen, das ist ja im neuen Tourismusgesetz bereits verankert. Es wird natürlich Veränderungen geben, weil die künftig begrenzende Ressource die Mitarbeiter sein werden. Der Mitarbeitermangel wird uns zum Umdenken in Richtung Ganzjahresarbeitsplätze zwingen. Der Bau der Silvrettatherme geht in diese Richtung, dort werden rund 80 Ganzjahresjobs entstehen. Und genau aus diesem Grund müssen wir den Sommertourismus stärken, darin sehe ich meine Mission.