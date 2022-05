Schul-Zwist rund um ukrainische Kinder in Puch

Etwa 50 schulpflichtige Flüchtlingskinder wohnen zurzeit im Quartier in Puch. Eine Schulklasse für sie zu finden, ist schwierig. „Wir haben absolut keinen Platz, unsere Schulen sind voll“, sagte der Pucher Bürgermeister Helmut Klose (ÖVP) vor einigen Wochen. Daraufhin machte der Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) in der Polytechnischen Schule Platz für die Älteren. Für die Volksschüler ging die Suche nach einer Klasse weiter. Am Dienstag verkündete Landesbildungsrätin Daniela Gutschi (ÖVP), dass die Kinder in einer Klasse der Fachhochschule Puch unterrichtet werden können – im Idealfall schon ab nächster Woche.