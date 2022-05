150 Patienten warteten vor Wiener AKH auf Einlass

Chaotische Szenen spielten sich am Montagmorgen vor dem Wiener Allgemeinen Krankenhaus ab: Schon um 8 Uhr warteten in einer Schlange mehr als 150 Menschen auf Einlass! Der Wiener Gesundheitsverbund begründete den „Stau“ gegenüber der „Krone“ mit dem generell höheren Patientenaufkommen am Montag und den notwendigen Kontrollen der Testzertifikate. Mittlerweile habe sich die Situation aber entspannt.