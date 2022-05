Grazer Stadtpark: 22-Jährige entkam Vergewaltigung

Zwei Männer haben in der Nacht auf Sonntag in Graz in der Nähe des Stadtparks einer 22-Jährigen, die am Nachhauseweg war, aufgelauert und sie sexuell belästigt. Als die Täter sie ins Gebüsch ziehen wollten, schrie die Frau um Hilfe. Zwei Radfahrerinnen hörten das und schritten ein. Zeugen werden nun gesucht.