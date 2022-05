Hinteregger schließt Final-Einsatz endgültig aus

„Macht keinen großen Unterschied“

Im Finale in Sevilla am Mittwoch gegen die Glasgow Rangers seien seine Kollegen auch ohne ihn bestens aufgestellt. „Es ist zum Glück eine Position, die wir verkraften können. Denn wir haben wirklich hervorragende Verteidiger. Wenn alle in Form sind, macht es keinen großen Unterschied, ob Makoto Hasebe, Tuta oder ich hinten spielen“, sagte Hinteregger. Vor drei Jahren war er im Halbfinale gegen Chelsea zum tragischen Held geworden, weil er den entscheidenden Elfmeter verschoss. Nun wird er im Finale wieder nur zuschauen können.