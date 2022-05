Ab 21 Uhr LIVE: Eintracht Frankfurt vs. West Ham

Glasner schonte am Montag im Bundesliga-Spiel in Leverkusen zahlreiche Stammkräfte wie den zuletzt erkälteten Martin Hinteregger und nahm dafür eine Niederlage in Kauf. Motivationsreden wird es vor dem Spiel gegen die Londoner keine brauchen. „Ich habe unsere Spieler gefragt, wer schon einmal in einem internationalen Finale gespielt hat. Bis auf Rafa Borré in Südamerika ist das niemand. Das zeigt, dass das in einer Karriere eines Spielers oder Trainers etwas Außergewöhnliches ist“, erzählte Glasner.