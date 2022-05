Woods vor PGA-Start „kräftiger“ und „stärker“

Golf-Superstar Tiger Woods fühlt sich vor der PGA Championship ab Donnerstag in Tulsa in Oklahoma besser und fitter als bei seinem Major-Comeback beim Masters im April. Nach einer Proberunde über neun Löcher meinte der 46-Jährige am Sonntag, dass sich sein verletzt gewesenes Bein nun stärker anfühle. Im Februar 2021 hatte der US-Amerikaner nach einem schweren Autounfall den Verlust seines rechten Beines fürchten müssen. Beim Masters in Augusta wurde er schließlich 47.