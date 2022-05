Nach ÖVP-Parteitag: Zeit für Kulturwandel

In einem kleinen Land, in dem Vorteile, Aufträge und Jobs nach jeweiligem Parteimilieu zu ergattern sind, wuchert eine Günstlingswirtschaft wie Nachtschattengewächse im schwülen Tropenklima. Vielen ist das so sehr zur Gewohnheit geworden, dass es ihnen nicht einmal mehr auffällt. In einem ersten Schritt muss ein Bewusstsein geschaffen werden, dass das nicht zur Normalität gehören darf.