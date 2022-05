Innviertler krachte mit seinem Motorrad durch Zaun

Ein 24-Jähriger aus Polling war am Samstag gegen 19:.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 141 in Richtung seiner Heimatgemeinde unterwegs. Er befand sich allein auf seinem Fahrzeug und trug entsprechende Schutzkleidung und einen Sturzhelm. Im Gemeindegebiet von Altheim kam er in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchschlug den Zaun eines Gewerbebetriebes und kam etwa 80 Meter danach zum Liegen.