Wacker glaubt noch immer an das große Happy End

Und trotzdem: Die Hoffnung der Vereinsführung von Wacker Innsbruck glaubt immer noch an die Abwendung des Konkurses! Weil am Sonntag die Schulden bei der Gesundheitskassa in Innsbruck (ca. 120.000 Euro), deren Ultimatum am Samstag abläuft, überwiesen werden sollen, wieder einmal. Ein winziges Indiz dafür, dass dies vielleicht tatsächlich passieren könnte: Der Mannschaftsbus nach St. Pölten, dessen Fahrtkosten ein Sponsor von Austria Lustenau übernehmen sollte, wurde doch noch selbst berappt!