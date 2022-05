Taxifahrer nahm schwer kranke Frau nicht mit

Der erste Eindruck ist der beste, heißt es in einem Sprichwort: Welchen Eindruck muss demnach ein deutsches Ehepaar von Linz und den Flughafen-Taxlern in Hörsching haben? Das Paar wollte vom Blue Danube Airport in die Innenstadt fahren. Das erste Fahrzeug am Standplatz kam für den Deutschen aufgrund des „äußeren Eindrucks sowohl des Fahrers als auch seines Fahrzeuges und der Tatsache, dass er Raucher ist, nicht infrage“, wie der verhinderte Fahrgast in einer Beschwerde schreibt.