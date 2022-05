„Wir warten noch auf Ermittlungsergebnisse“

In Polizeikreisen ist die Empörung über die mutmaßliche Nachlässigkeit der Steyrer Anklagebehörde groß. Die Gesetzeshüter verstehen nicht, dass ein derartig massiver Vergewaltigungsvorwurf nicht ausreicht, dass der Verdächtige in Untersuchungshaft genommen wird. Dem syrischen Asylwerber (19) wird vorgeworfen, am Mittwochabend ein ukrainisches Flüchtlingsmädchen (15), das leicht alkoholisiert war, auf eine Bahnböschung gezerrt und dort brutal vergewaltigt zu haben. Sein mutmaßliches Opfer war noch unberührt ...