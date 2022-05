„Wir in St. Johann sind sehr irritiert“

Diese bittere Botschaft wurde in St. Johann im Pongau verbittert aufgenommen. Dort hätte am 3. Juli die Königsetappe über den Glockner geendet. „Es gibt einen einzigen Verlierer. Und das ist der organisierte Radsport“, meinte St. Johanns OK-Boss Peter Stankovic. „Wir wären zum 14. Mal Etappenziel gewesen. Aber es gab jedes Mal ein Theater. Ich muss das mal sitzen lassen, wir in St. Johann sind jedenfalls sehr irritiert.“