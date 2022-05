OSZE setzt Lopatka als Sonderbeauftragten ein

Lopatka erklärte, er fühle sich ausgezeichnet durch das in ihn gesetzte Vertrauen. „Es gibt momentan keine größere Herausforderung für die OSZE - und auch für die ganze Welt - als den Krieg in der Ukraine“, sagte er. „Es liegt an uns allen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um dieser sinnlosen Gewalt ein Ende zu setzen, der eskalierenden Rhetorik Einhalt zu gebieten und zum Geist des Dialogs zurückzukehren, der den Kern der OSZE ausmacht“.