Trotz Pflege-Reform protestieren Steirer lautstark

Trillerpfeifen, Tröten, Transparente: Ein lauter Protestmarsch wälzte sich Donnerstagsnachmittag vom Grazer Tummelplatz über die Herrengasse bis zum Hauptplatz. Die steirischen Gesundheitsgewerkschaften hatten am Internationalen Tag der Pflege zur großen Demonstration in der Grazer City gerufen - und rund 700 Teilnehmer, so die Schätzung der Polizei, waren gekommen.