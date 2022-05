Frau mit Messer bedroht und Polizisten attackiert

Ein 32-jähriger Mann soll am Mittwoch in Wien-Meidling seine Ehefrau mit einem Messer in der Hand mit dem Umbringen bedroht haben. Die Polizei samt Sondereinheit WEGA rückten aus. Am Einsatzort in der Wohnung im Bereich Schönbrunner Straße hatten sie dann alle Hände voll zu tun ...