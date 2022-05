Mo Salah zu arrogant? „Ich bin der Beste der Welt“

„Wenn man mich mit anderen Spielern auf meiner Position vergleicht, bin ich der beste. Nicht nur in Liverpool, sondern auf der ganzen Welt. Meine Zahlen sind der beste Beweis dafür“, so der Ägypter gegenüber „beiIN Sports“. Nach seinem Scheitern bei Chelsea hätten viele gesagt, er könne dieses Niveau nicht mehr erreichen, dennoch habe er weitergemacht und das Gegenteil beweisen können, so Salah weiter.