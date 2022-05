Salah will im CL-Finale „Rechnung begleichen“

Liverpool-Stürmer Mohamed Salah hat sich über den an Dramatik nicht zu überbietenden Finaleinzug von Real Madrid in der Fußball-Champions-League am Mittwochabend gefreut. „Wir haben mit Real noch eine Rechnung zu begleichen“, verlautete der 29-jährige Ägypter in den sozialen Medien. 2018 hatten die „Reds“ gegen die „Königlichen“ im Endspiel der „Königsklasse“ in Kiew mit 1:3 den Kürzeren gezogen. Nun kommt es am 28. Mai in St. Denis bei Paris zu einer Neuauflage des Duells.