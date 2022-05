Kein Enkelkind: Inderin verklagt Sohn und Ehefrau

Sohn mit viel Liebe erzogen

Die Klägerin rechtfertigte die Klage auch damit, dass sie ihren einzigen Sohn mit viel Liebe erzogen habe - und immer viel Geld ausgegeben habe. Sie habe ihm etwa eine gute Pilotenausbildung in den USA finanziert oder 500.000 Rupien (6131 Euro) für die Flitterwochen in Thailand gegeben. Das Paar sei aber in eine andere indische Stadt gezogen und habe die Kommunikation mit der Klägerin und ihrem Ehemann beendet. Als sie das Paar aufgefordert habe, ein Kind zu bekommen, hätten die beiden angegeben, sich getrennt zu haben.