Sechs Bundesländer leuchten in der Modefarbe gelb

Burgenland, Kärnten und Tirol sind die einzigen Bundesländer, in denen noch hohes Corona-Risiko herrscht. Sie werden am Donnerstag von der zuständigen Corona-Ampel-Kommission auf „orange“ geschaltet. Alle anderen Länder sowie der Bundesstaat stehen auf „gelb“, also auf mittlerem Risiko. Relativiert werden die weiter sinkenden Infektionszahlen unverändert durch die wenigen Tests.