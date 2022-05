Homeoffice-Nutzung weiterhin auf hohem Niveau

Die meisten IT-Dienstleister arbeiten zu Hause

In der Autobranche fiel der Homeoffice-Anteil besonders deutlich, und zwar von 28,4 auf 17,8 Prozent. Für das verarbeitende Gewerbe insgesamt sank der Wert dagegen nur leicht von 18,6 auf 16,3 Prozent. Bei den Dienstleistern bleibt das Homeoffice-Angebot im Durchschnitt am größten. Der Anteil fiel auf 35,3 Prozent, nach 38,7 im März. So arbeiten bei den IT-Dienstleistern noch 72,3 Prozent von Zuhause, nach 76,8 im März.