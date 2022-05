Corona-Prognose: Viel ändert sich jetzt nicht mehr

Neue Varianten bisher nur in geringem Ausmaß nachgewiesen

Die in Südafrika bereits dominanten Omikron-Varianten BA.4/BA.5 wurden in Österreich erst in geringem Ausmaß festgestellt. Gemäß internationaler Beobachtungsdaten dürften diese Varianten über einen Wachstumsvorteil gegenüber den Varianten BA.1/BA.2/BA.3 verfügen. Sie sind jedoch noch nicht in einer ausreichenden Anzahl nachgewiesen worden, um für die vorliegende Prognose relevant zu sein, wurde betont.