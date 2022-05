Deutsch zum Schulstart: 60 Prozent mit Mängeln

Im Schuljahr 2020/21 gab es in den Wiener Volksschulen 10.484 außerordentliche Schüler, das sind jene, die nicht ausreichend Deutsch können. Eine Anfrage der ÖVP Wien an Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) ergab allerdings, dass mehr als 60 Prozent dieser Kinder bereits in Österreich geboren sind. Rund 80 Prozent dieser außerordentlichen Schüler haben mehr als zwei Jahre einen Kindergarten besucht. 31 Prozent haben sogar die österreichische Staatsbürgerschaft.