Weiter Debatte um neues Kino in Landeshauptstadt

Sorge wegen Kosten

Nun hat die Stadtgemeinde einen neuen Anlauf gestartet und will das denkmalgeschützte Haydn-Kino in ein kleines Kulturzentrum mit Programmkino verwandeln. Einen Beschluss für den Kauf gibt es bereits. Aufgrund des Alters des Gebäudes hat die SPÖ allerdings Bedenken. Kosten in Millionenhöhe könnten anfallen, warnt SPÖ-Stadtparteivorsitzende Charlotte Toth-Kanyak. Auch fehle ein Nutzungskonzept. Ein so teures Projekt planlos zu starten, sei verantwortungslos.