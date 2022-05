Hoermanseder nach Ukraine-Hilfsaktion bedroht

Das nach Hause kommen, in ein sicheres Daheim, ist eben nicht selbstverständlich…

Nach Hause kommen, war für mich schon immer ein sicherer Hafen. Ich hatte großes Glück. Aber in Zeiten wie diesen hat das noch einmal eine ganz andere Dimension für mich bekommen. Nach Hause kommen, ein sicheres zu Hause zu haben, das ist nicht selbstverständlich. Windeln für sein Kind zu haben, ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, wie privilegiert ich leben darf, wie unfassbar luxuriös ich leben darf - auch vieles geschenkt bekomme, um es dann zu bewerben. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber auch genau deshalb will ich helfen und unterstütze die Aktion #Mütternhelfen zugunsten der Caritas Mutter-Kind-Häuser. Es sind nämlich nicht nur die Mütter in der Ukraine in Not, diese Not gibt es leider auch direkt vor unserer Haustüre. Man kann auch im eigenen Land helfen, da ist ein sehr großer Bedarf an Solidarität. Diese großartige Solidarität mit Menschen in der Ukraine sollten wir auch ein bisschen in unser eigenes Land mitnehmen.