Machen Sie den Cholesterin-Check!

Die mit Abstand wichtigsten Lebensstilmaßnahmen, um hohe Werte zu senken sind der Verzicht aufs Rauchen und regelmäßige Bewegung. Zusätzlich sollte die Ernährung umgestellt werden. Experten empfehlen dafür die Mittelmeerküche: Sie ist reich an frischem Gemüse, Obst, Salaten, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Fisch, Nüssen, Kräutern und gesunden pflanzlichen Ölen wie Olivenöl. Tierische Produkte, die mit ihrem hohen Anteil an Cholesterin und gesättigten Fettsäuren die Werte eher steigen lassen, sollte man nur in geringen Mengen konsumieren.