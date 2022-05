Jungveilchen-Trainer Suchard: „Schwierigstes Jahr“

Dessen Jungveilchen seit Wochen schwer in die Spur finden, in der Heimtabelle liegt man sogar ganz unten. Dass es heuer erneut keinen sportlichen Absteiger gibt, spielt den Violetten, die als Drittletzter gerade mitten im Abstiegssumpf der zweiten Liga stecken würden, sehr in die Karten: “Die Situation wäre äußerst schwierig gewesen, in der Liga zu bleiben. Wir haben mit vielen jungen Spielern einiges ausprobiert. Das war das bisher schwierigste Jahr in meiner Amtszeit. Den Ausbildungsweg sehe ich jedoch überhaupt nicht in Gefahr“, meint Suchard. Der sich gestern intensiv über die Kaderplanung für die kommende Spielzeit Gedanken machte - wie auch über das kleine Wiener Derby am Freitag gegen Rapid II: “Beide Klubs waren zuletzt nicht mit viel Erfolg verwöhnt, wir wollen unbedingt siegen!"